Libia: Saleh, rispettiamo conclusioni Berlino e Dichiarazione del Cairo

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Aguila Saleh, ha rinnovato l'impegno del parlamento sulle conclusioni della Conferenza di Berlino e sulle disposizioni della Dichiarazione del Cairo per risolvere la crisi in Libia. In un discorso televisivo, il presidente del Parlamento ha invitato i libici a rendersi conto "dei pericoli che circondano il Paese e ad impegnarsi nel processo di soluzione politica come unico modo per evitare il ritorno dello spargimento di sangue". Saleh ha invitato la comunità internazionale, rappresentata dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e dai Paesi che sostengono una soluzione politica, "ad affrontare i tentativi di ostacolare le vie di una soluzione politica globale e aiutare i libici a costruire il loro Stato". Saleh ha sottolineato che la minaccia più pericolosa per il percorso del dialogo sono "i tentativi di creare percorsi paralleli e scavalcare i principi di uguaglianza e giustizia tra libici, i più importanti dei quali sono i diritti dei residenti delle tre regioni, Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, di esprimere il loro libero arbitrio al servizio delle loro regioni, scegliere i loro rappresentanti, redigere una costituzione per il Paese e ottenere la riconciliazione nazionale". Il presidente del parlamento libico ha affermato che il nuovo consiglio presidenziale, che sarà formato per gestire il periodo di transizione, includerà tra i suoi compiti "lavorare per rimuovere forze straniere e mercenari dal Paese, fermare le interferenze straniere negative e sostenere il governo di unità nazionale che svolge il suo ruolo primario nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini".(Lib)