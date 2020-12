Croazia: sisma, nuova scossa di magnitudo 3.7 nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificata questa notte una nuova scossa di terremoto a Petrinja, nell'area centrale della Croazia, di magnitudo 3.7 della scala Richter. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la scossa è di minore intensità rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi ed in particolare a quella di magnitudo 6.2 che il 29 novembre ha causato la morte di 7 persone e decine di feriti fra le località di Petrinja e di Majske Poljane. Prosegue intanto la consegna di materiale di soccorso e di alloggi temporanei per la popolazione che ha dovuto abbandonare le abitazioni. Questa mattina la ministra delle Infrastrutture Nikolina Brnjac e il vicepremier Tomo Medved hanno accolto a Glina, insieme al prefetto della città, una consegna di container per l'alloggio provvisorio della popolazione. "In meno di 48 ore, 83 alloggi provvisori sono arrivati a Glina. Credo che nei prossimi giorni copriremo l'intera contea di Sisak-Moslavina. Questa è la prova dell'impegno di tutti i dipartimenti del governo e della comunità locale", ha dichiarato Medved. Proseguono anche gli arrivi degli aiuti dai Paesi Ue attraverso il meccanismo di Protezione civile dell'Unione europea. I primi ad arrivare sono stati gli aiuti dalla Slovenia, con 4 container per gli alloggi provvisori, 12 letti a castello, 24 materassi e 200 sacchi a pelo. Oltre alla Slovenia hanno risposto alla richiesta croata l'Austria, l'Italia, la Grecia, la Romania, la Svezia, la Repubblica Ceca. (Seb)