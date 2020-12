Costa d’Avorio: oppositore rilasciato Affi N’Guessan rivolge appello alla riconciliazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passo avanti nella crisi si è avuto dopo l'incontro avvenuto lo scorso 11 novembre ad Abidjan fra Ouattara e Bedié i quali hanno concordato una riconciliazione per riportare la pace nel Paese dopo settimane di violenze seguite alla proclamazione dei risultati delle elezioni presidenziali. Come conseguenza di quell’incontro, in vista delle elezioni legislative del marzo 2021 governo e opposizione hanno concordato di dare vita a un dialogo politico nazionale guidato dal primo ministro Hamed Bakayoko, il quale nelle scorse settimane ha ricevuto i rappresentanti dei diversi partiti dell’opposizione, ovvero il Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci) di Henri Konan Bedié, il Fronte popolare ivoriano (Fpi) di Pascal Affi N'Guessan e la piattaforma Eds, vicina all'ex presidente Laurent Gbagbo. Dopo una settimana di colloqui, tuttavia, il dialogo è stato sospeso martedì scorso senza che sia stato raggiunto alcun accordo. Divergenze permangono per quanto riguarda alcuni punti, tra cui il rilascio dei leader politici incarcerati dopo le elezioni presidenziali (ma in questo senso il rilascio di Bedié costituisce un passo avanti in tal senso), il ritorno in patria di esuli come l'ex presidente Laurent Gbagbo nonché la ricomposizione della Commissione elettorale, ritenuta parziale e schierata in favore del governo e della presidenza. (Res)