Roma: chiuso fast food all'Esquilino per assembramenti nel locale, multato titolare

- Chiuso per cinque giorni un fast food in via Gioberti, nel quartiere Esquilino di Roma, gestito da un 47enne che è stato multato dai carabinieri. I militari, nel pomeriggio di ieri, hanno notato una trentina di persone assembrate davanti al locale, quindi hanno ispezionato gli interni e scoperto che c'erano 12 clienti in uno spazio non adibito a quel numero di persone secondo le normative anti contagio. La sanzione elevata al titolare ammonta a 280 euro. (Rer)