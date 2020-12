Difesa: l'impegno dell'Esercito italiano nel 2020 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Numerosi, inoltre, sono stati gli interventi dell'Esercito a seguito di eventi calamitosi, condotti in sinergia con la Protezione civile per il soccorso della popolazione e il ripristino della viabilità: dall'alluvione che il mese scorso ha colpito il paese di Bitti, nel nuorese, all'esondazione del fiume Panaro, a Nonantola (Mo), in seguito alla quale reparti del Genio sono intervenuti sin dalle prime ore dell'evento per fornire assistenza e far evacuare le persone rimaste isolate. Nell'estate scorsa, l'Aviazione dell'Esercito è stata impiegata nella Campagna Antincendi Boschivi e nella tutela del patrimonio naturale, conducendo missioni per 90 ore di volo e oltre 300 lanci di acqua su roghi che hanno interessato Sicilia, Lazio e Piemonte e altre regioni, per un totale di 300 mila litri sversati. Esercito in prima linea anche al Mo.SE. di Venezia: i militari del settimo Reggimento Trasmissioni, stabilmente presenti nella control room della bocca di porto del Lido 3, forniscono supporto costante nelle verifiche di funzionamento e mantenimento della rete di trasporto di dati, consentendo il sollevamento in contemporanea delle 4 barriere mobile protettive dell'importante opera ingegneristica della laguna. In linea con le missioni assegnate alla Forza armata, nel 2020 gli artificieri dell'Esercito in forza ai reparti del Genio hanno eseguito più di 2.700 bonifiche di ordigni esplosivi e residuati bellici (la maggior parte dei quali risalenti alla Seconda guerra mondiale), alcuni di notevole complessità e del peso di centinaia di libbre, come le bombe rinvenute a Mestre, Fiumalbo (Mo), Palermo, Bolzano. Negli ultimi dieci anni sono stati oltre 34 mila gli interventi di disinnesco e brillamento portati a termine.