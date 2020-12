Libia: ministro Esteri Siala, chiesto alla Russia di sostenere l'uscita dei combattenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Siala, ha annunciato che il suo Paese ha chiesto alla Russia di sostenere l'uscita dei combattenti stranieri, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo russo Sergej Lavrov, avvenuta ieri a Mosca. Siala è giunto ieri in visita Mosca su invito ufficiale della controparte russa per discutere gli sviluppi della situazione politica e militare nell'arena libica. "Abbiamo chiesto a Mosca di sostenere l'uscita dei combattenti stranieri dalla Libia e abbiamo espresso il nostro disagio in merito al congelamento dei proventi delle esportazioni di petrolio in un conto bancario che non giova ai libici", ha detto Siala. Commentando il ruolo dell’Egitto nella crisi libica Siala ha affermato: "La visita della delegazione egiziana in Libia era attesa da tempo. Avremmo voluto che la parte egiziana fosse vicina alle parti per contribuire a creare fiducia tra loro".(Lit)