Covid: Gregori (Pd Lazio), nel 2021 pensare a patto tra imprese, sindacati e politica

- Il 2020 "resterà per sempre nelle nostre menti come l'anno in cui il coronavirus ha tenuto in ostaggio il mondo intero e quello che ci lascia è un tempo che ci ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Adesso abbiamo davanti il 2021, che sembra fatto per ripartire da zero. Ora occorre un cambio di paradigma". È quanto afferma in una nota Augusto Gregori, membro della segreteria e responsabile industria, commercio, artigianato e turismo del Partito democratico del Lazio. Per Gregori bisogna "iniziare a pensare e agire in modo diverso da prima e creare un nuovo patto tra mondo produttivo, associativo, sindacale, istituzionale e politico che veda un anno di riscatto per i tanti che soffrono per aver perso il lavoro ed in cui ci sia la capacità strategica di ritrovare una visione per il domani con una prospettiva di crescita e sviluppo per tutti noi. Del 2020 - conclude Gregori - dovremo però saper conservare quel senso di responsabilità, condivisione e umanità che ho visto in questi atroci mesi, unite alla forza e alla consapevolezza di non voler solo tornare alla normalità ma di costruirne una migliore e completamente nuova, insieme".(Rer)