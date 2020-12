Regno Unito: situazione Covid "pericolosa", cresce ancora il numero di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sarebbe in una "situazione molto pericolosa" nella sua battaglia contro il coronavirus, che si starebbe rendendo "grigia e deprimente" a causa dell'aumento del numero di infezioni e decessi. Queste le parole di Jonathan Van-Tam, vice consigliere medico del governo in materia di pandemia, in seguito alla notizia di ieri che l'agenzia del farmaco britannica ha dato il via libera alla diffusione al pubblico del vaccino anti-Covid Oxford/Astrazeneca. L'ottimismo della giornata di ieri però si è spento in serata, quando il Paese ha registrato 981 decessi nelle 24 ore, il dato più alto da aprile, con oltre 50 mila nuovi casi. L'allarmante (e protratto) aumento del numero di decessi ha spinto il governo ad introdurre nuove misure restrittive, che saranno applicate a partire da oggi ai quattro quinti della popolazione in Inghilterra, con il monito che sì saranno temporanee, ma potranno rimanere in vigore fino ad aprile. (segue) (Rel)