- Per quanto riguarda eventuali feste clandestine di Capodanno in ville o a bordo di imbarcazioni, “faremo dei controlli perché non dobbiamo dimenticare quello che è successo quest’estate con le discoteche aperte”. Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Gr1. “Dobbiamo assolutamente evitare una terza ondata”, ha aggiunto.(Rin)