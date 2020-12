Romania: premier Citu, stipendi pubblici il prossimo anno resteranno a quota dicembre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stipendi e i bonus del personale della pubblica amministrazione centrale e locale, compresi quelli che ricoprono cariche pubbliche, rimarranno nel prossimo anno al livello di dicembre 2020. Lo ha annunciato il premier romeno, Florin Citu, in una conferenza stampa. "Le misure, incluse in un'ordinanza, risparmieranno il budget circa 3,5 miliardi di euro. Il primo ministro ha spiegato che le misure mirano alla ripresa economica e staranno alla base del bilancio per il 2021, che sarà inoltrato al Parlamento a fine gennaio. Il primo ministro ha anche sottolineato che il governo non arriverà con tagli agli stipendi nel settore del pubblico. (Rob)