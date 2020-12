Ecuador: elezioni generali, approvata presenza osservatori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio elettorale dell’Ecuador (Cne) ha approvato la presenza di osservatori internazionali per le elezioni generali in programma il 7 febbraio e il budget per la campagna elettorale che inizierà giovedì. Attraverso un comunicato l’ente elettorale invita a partecipare alle elezioni il "corpo diplomatico accreditato in Ecuador, autorità elettorali di altri paesi, accademici e altre personalità riconosciute in ambito elettorale, dei diritti umani e della trasparenza”. Il Cne ha anche accreditato 799 cittadini come osservatori elettorali nazionali e ha approvato un budget di 16 milioni di dollari (13 milioni di euro) per la campagna elettorale. (segue) (Brb)