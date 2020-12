Ecuador: elezioni generali, approvata presenza osservatori internazionali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Ecuatoriano Unido ha indicato il pastore evangelico Gerson Almeida con Martha Villafuerte, attivista anti aborto, come proprio ticket. Giustizia Sociale (Justicia Social) ha invece indicato Fabricio Correa - oggi in rotta con le posizioni del fratello Rafael - e Marcia Yazbek. Sinistra democratica (Izquierda Democratica) punta sull'imprenditore Xavier Hervas come presidente e l'avvocato Sara Jijon come vice. Il partito Amico (Amigo) ha invece ufficializzato la coppia Pedro José Freile e Bryron Solis. Il movimento indigeno Pachakutik ha ufficializzato le candidature di Yaku Pérez e Virna Cedeno. Libertà è popolo (Libertad es Pueblo) correrà con Esteban Quirola per la presidenza e Juan Carlos Machuca per la vicepresidenza. Insieme possiamo (Juntos Podemos) ha ufficializzato la coppia Paul Carrasco e Frank Vargas Anda. I partiti di centrodestra Concertazione (Concertacion) e Avana hanno rispettivamente proclamato i ticket Cesar Montufar e Julio Villacreses, Isidro Romero e Sofia Merino. (segue) (Brb)