Ecuador: elezioni generali, approvata presenza osservatori internazionali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 febbraio 2021 saranno oltre 13 milioni di cittadini saranno chiamati a eleggere presidente e vicepresidente della Repubblica, cinque rappresentanti al parlamento andino e 137 deputati dell'Assemblea nazionale (parlamento). Il Cne ha sottolineato che nel corso del processo saranno rispettate le misure di igiene e sicurezze elaborate dal Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (Coe), così come suggerite dalle organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La campagna elettorale si svolgerà tra il 31 dicembre e il 4 febbraio 2021. (Brb)