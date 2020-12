Libia: inviato Onu Williams, elezioni del prossimo anno sono un risultato irrevocabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato ad interim delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, ha sottolineato che "la data delle elezioni del 24 dicembre 2021 e il percorso verso queste elezioni sono un traguardo irrevocabile dal quale non ci ritireremo". La Williams ha affermato durante un incontro con i membri del Libyan Political Dialogue Forum, che crede ancora che questo processo “non potrà avanzare ulteriormente, non potrà avere successo se l'approccio che viene adottato verso queste importanti deliberazioni è rappresentato da un calcolo a somma zero dove ci sono chiari vincitori o vinti. "Credo che ciò di cui la Libia ha bisogno non sia una formula di condivisione del potere, ma una formula di condivisione delle responsabilità che ti porterà a queste elezioni", ha aggiunto.(Lit)