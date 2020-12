Libia: Bashagha visita sede forze speciali milizie Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha visitato la sede delle Forze speciali della milizia di Deterrenza (Rada) a Misurata, nella zona di Kararim, a est della città, per discutere le procedure per la messa in sicurezza di Tawergha, Zamzam e Qadahiyah. Una fonte della sicurezza della città di Misurata ha riferito che Bashagha ha incontrato il capo della Task Force speciale di Misurata, Milad al Suwai'i, e il capo del Comitato per le disposizioni di sicurezza di Sirte, Al Zarouq al Sweiti, e ha tenuto una riunione sulla sicurezza con loro. Bashagha ha assegnato ad al-Suwai'i il compito di mettere in sicurezza la città di Misurata e i suoi dintorni, e al-Sweiti di mettere in sicurezza le aree a ovest della città di Sirte e le retrovie delle forze del Gna, essendosi separate dalla forza di Deterrenza (Rada) di Tripoli che il premier, Fayez al Sarraj, ha diviso dal ministero dell'Interno.(Lit)