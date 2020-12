Imprese: Lvmh annuncia finalizzazione di acquisizione Tiffany il 7 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Moet Hennessy-Louis Vuitton (Lvmh) ha dichiarato che il progetto di acquisizione dello statunitense Tiffany verrà concluso il 7 gennaio. L'annuncio arriva all'indomani del via libera degli azionisti, che durante un'assemblea generale tenutasi a distanza hanno approvato al 99 per cento l'operazione. L'intesa è arrivata dopo che il prezzo dell'acquisizione è sceso da 135 a 131,50 dollari ad azione. L'acquisizione avrà un costo complessivo di 15,8 miliardi di dollari, contro i 16,2 miliardi inizialmente previsti. Le trattative in questi ultimi mesi sono state accompagnate da forti tensioni, con i due gruppi che sono arrivati a lanciare delle procedure giudiziarie reciproche (Frp)