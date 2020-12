Covid: Giacomoni (FI), primi cittadini sono nostre sentinelle in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sindaci sono le nostre sentinelle in prima linea, che si trovano a fronteggiare in trincea un'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. L'impegno del presidente Berlusconi è encomiabile ed è l'esempio di come un leader concreto, responsabile e attento alle reali esigenze del Paese deve affrontare momenti delicati come questo. Ascoltando chi vive a contatto tutti i giorni con le esigenze ed i bisogni dei cittadini, dando poi voce alle loro richieste". Così il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, dopo la videoconferenza del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi con i sindaci dei comuni superiori ai 15mila abitanti, insieme ai vertici di Forza Italia e ai coordinatori regionali, nella quale "per circa tre ore – sottolinea Giacomoni – abbiamo ascoltato la voce dei rappresentanti dei cittadini, per capire cosa succede realmente sul territorio". "Siamo tutti consapevoli – prosegue l'esponente azzurro – che il 2021 può essere finalmente l'anno della ripresa ma non lo sarà se non ci rimbocchiamo tutti le maniche, giorno dopo giorno, partendo proprio dal territorio, facendo ciascuno il proprio dovere al meglio ed affrontando, oltre all'emergenza sanitaria e a quella economica, anche l'emergenza burocratica che, a detta di tutti i sindaci, rischia di bloccare le risorse del Recovery Plan, se e quando arriveranno". (Com)