Marocco: Covid, registrati 2.143 nuovi casi e 41 morti

- Il Marocco ha registrato 2.143 nuovi casi di Covid-19 e 41 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute di Rabat in un comunicato stampa. Nella nota, il ministero ha riferito che 3.822 persone sono guarite dal virus. Con i nuovi dati il numero totale dei contagi registrati in Marocco dall’inizio della pandemia sale a 437.332, mentre i decessi ammontano a 7.355, con un tasso di letalità dell’1,7 per cento.(Res)