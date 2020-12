Romania: premier Citu, pagamento dei mutui alla banca può essere posticipato per un massimo di 9 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bucarest ha adottato un'ordinanza in base alla quale il pagamento dei mutui in banca può essere posticipato per un periodo massimo di 9 mesi. Lo ha annunciato il primo ministro Florin Citu in una conferenza stampa. "È un'ordinanza che molti romeni stanno aspettando. Si tratta della modifica dell'ordinanza sulla concessione di agevolazioni per prestiti concessi da istituti di credito e istituti finanziari non bancari a determinate categorie di debitori. Si tratta di estendere il pagamento delle rate alla banca", ha detto il premier. Citu ha aggiunto che le richieste di sospensione del pagamento delle obbligazioni possono essere inviate al creditore fino al 15 marzo 2021, che effettuerà l'analisi e emetterà la decisione entro il 31 marzo. "Le condizioni restano pressoché invariate, i debitori devono dichiarare sotto la propria responsabilità la diminuzione del reddito e degli incassi di almeno il 25 per cento negli ultimi tre mesi precedenti la richiesta di sospensione degli obblighi di pagamento, con riferimento all'analogo periodo 2019-2020", ha detto il premier. In primavera, il governo ha emesso un'ordinanza simile. (Rob)