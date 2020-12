Repubblica Ceca: a causare l'esplosione alla centrale di Kolin forse è stata una caldaia difettosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa dell'esplosione alla centrale termoelettrica ceca di Kolin potrebbe essere un difetto di una caldaia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Il responsabile per le indagini dei vigili del fuoco della Boemia centrale, Libor Pospisil, ha spiegato che si tratta di un'ipotesi e che esaminare quanto accaduto richiederà diversi mesi. Un incendio è divampato lunedì scorso nella centrale termoelettrica di Kolin dopo un'esplosione di polvere di carbone i cui danni sono quantificati nell'ordine di decine di milioni di corone, ma non ci sono feriti. L'evento è avvenuto nella tarda mattinata e ai vigili del fuoco sono servite diverse ore per domare le fiamme, spente soltanto in serata. La centrale termoelettrica di Kolin fornisce calore alla stragrande maggioranza delle strutture pubbliche, residenziali e industriali della località boema. Le forniture di energia e riscaldamento sono riprese soltanto nella giornata di martedì. (Vap)