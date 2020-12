Ungheria: oltre 100 migranti tentano di entrare nel Paese a Kubekhaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di circa 120 migranti ha tentato di entrare clandestinamente a Kubekhaza, in Ungheria, nelle prime ore del mattino. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti". La località in questione si trova nei pressi del confine con Serbia e Romania. La portavoce della polizia della contea di Csongrad-Csanad, Szilvia Szabo, ha affermato che i migranti erano stati fermati in Romania. Non volendo attendere di essere consegnati alle autorità serbe, si sono radunati lungo la parte serba del confine e sono stati individuati dalla polizia ungherese grazie a telecamere termografiche intorno alle ore 3. Dopodiché hanno reagito con violenza contro le forze dell'ordine, scagliando sassi e ingiuriandole. L'attraversamento del confine è stato impedito dagli agenti senza danni a persone o cose. (Vap)