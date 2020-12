Corea del Sud: coronavirus, governo annuncerà nuove misure distanziamento sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud annuncerà sabato, 2 gennaio, l'entrata in vigore di nuove misure di distanziamento sociale, in risposta all'emersione della nuova variante di coronavirus altamente contagiosa rilevata per la prima volta nel Regno Unito. Lo hanno anticipato funzionari governativi nella giornata di oggi, 31 dicembre. Il Quartier generale centrale per i disastri e le contromisure di sicurezza ha confermato che il governo si è confrontato con esperti e amministratori locali per un nuovo piano di prevenzione sanitaria che sarà operativo a partire dalla prossima settimana. La stampa sudcoreana ha anticipato ieri un inasprimento delle misure di distanziamento sociale sino al massimo livello previsto dal sistema di emergenza pandemica nazionale, per far fronte al numero troppo elevato di contagi giornalieri registrati nel Paese. Il primo ministro, Chung Sye-kyun, ha dichiarato durante un consiglio dei ministri ieri, 30 dicembre, che il paese dovrebbe approntare nuove strategie di contenimento del virus per la prossima settimana, quando scadranno i provvedimenti temporanei che hanno innalzato le misure di distanziamento sociale a Seul al livello di 2,5 su una scala massiama di 3. (segue) (Git)