Corea del Sud: coronavirus, governo annuncerà nuove misure distanziamento sociale (4)

- Secondo il quotidiano "Korea Herald", le autorità sanitarie del Paese sono vicine ad imporre nuove restrizioni sociali per arginare la propagazione dei contagi. Il governo sudcoreano ha frattanto mobilitato le forze armate per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sanitario teso a contenere la propagazione della pandemia. Ai militari è stata affidata la condizione dei siti per gli esami diagnostici nell’area metropolitana di Seul durante gli orari notturni e nei fine settimana. (segue) (Git)