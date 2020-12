Usa-Ue: Washington amplia elenco delle merci europee sottoposte a dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del Rappresentante del commercio degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 30 dicembre, il varo di nuovi dazi d'importazione a carico di merci prodotte in Francia e Germania, nel contesto delle dispute commerciali in atto tra le due sponde dell'Atlantico. I nuovi dazi verranno applicati ad alcune componenti per il settore aerospaziale, ad alcune tipologie di vini fermi, al cognac e ad altre tipologie di distillati d'uva, per un controvalore complessivo di circa 4 miliardi di dollari. Le merci andranno ad allungare l'elenco dei prodotti europei sottoposti a dazi statunitensi dallo scorso anno, secondo la nota pubblicata ieri. I dazi sono il risultato di una disputa in atto da 16 anni, relativa al sostegno statale concesso ai principali colossi aerospaziali statunitense ed europeo, Boeing e Airbus. Lo scorso anno l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha autorizzato gli Usa ad imporre tariffe a carico di merci europee per 7,5 miliardi di dollari, in risposta al sostegno statale goduto da Airbus. Quest'anno, invece, l'Oms ha autorizzato ulteriori dazi europei a carico delle merci statunitensi. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Unione europea si sono ulteriormente inasprite questa settimana, con la firma da parte dell'Ue di un accordi di investimento con la Cina. (Nys)