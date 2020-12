Corea del Sud: frena l'indice dei prezzi al consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Corea del Sud sono aumentati di meno dell'un per cento per il terzo mese consecutivo a dicembre, secondo i dati ufficiali pubblicati nella giornata di oggi, 31 dicembre. I dati confermano l'allentamento della pressione inflattiva nella quarta maggiore economia dell'Asia, in un contesto di crisi globale causato dalla pandemia di coronavirus. Dall'inizio del 2020 l'inflazione al consumo in Corea del Sud è stata inferiore all'un per cento annuo, per il secondo anno consecutivo. A dicembre, in particolare, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5 per cento annuo, un decimo di punto percentuale in meno rispetto al mese di novembre. Nel 2019 l'indice dei prezzi al consumo era aumentato dello 0,4 per cento. (segue) (Git)