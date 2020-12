Corea del Sud: frena l'indice dei prezzi al consumo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un attivo delle partite correnti per il sesto mese consecutivo ad ottobre, grazie soprattutto ad un calo più marcato delle importazioni rispetto alle esportazioni, secondo i dati pubblicati dalla Banca di Corea lo scorso 4 dicembre. L’attivo delle partite correnti è ammontato a 11,66 miliardi di dollari nel mese di ottobre: un incremento del 48,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando l’attivo era ammontato a 7,83 miliardi di dollari. Quello registrato ad ottobre è il terzo attivo delle partite correnti più consistente mai registrato nella storia del Paese. La bilancia degli scambi di merci ha registrato un attivo di 10,15 miliardi di dollari, superando al soglia di 10 miliardi di dollari per il secondo mese consecutivo. Ad ottobre le esportazioni di merci sudcoreane sono alate del 4,3 per cento su base annua a 46,99 miliardi di dollari, ma le importazioni hanno subito una contrazione del 10,3 per cento, a 36,84 miliardi di dollari: tale contrazione riflette soprattutto il calo dei prezzi globali del petrolio greggio. Il bilancio del commercio di servizi ha esibito invece ad ottobre un passivo di 660 milioni di dollari. (segue) (Git)