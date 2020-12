Germania: dal 2021 carburanti più cari di 10-11 centesimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla mezzanotte del primo gennaio 2021, i prezzi dei carburanti in Germania aumenteranno di un importo pari a fino 10-11 centesimi. L'incremento è dovuto al ripristino dell'Iva al suo valore integrale, in vigore da domani, e ai nuovi prezzi delle emissioni di CO2. I prezzi effettivi di benzina verde e diesel dipenderanno, tuttavia, dalla concorrenza. Intanto, l'Automobil Club tedesco (Adac) prevede ulteriori aumenti nei prossimi mesi. Come ricorda l'emittente televisiva “Zdf”, il taglio dell'Iva era parte del piano di stimolo da 130 miliardi di euro elaborato dal governo federale per sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus. Approvata dal Bundestag il 29 giugno scorso con le altre misure, la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto è entrata in vigore il primo luglio con scadenza al primo gennaio 2021. L'Iva è stata abbassata dal 19 al 16 per cento. L'aliquota ridotta, che si applica ai generi alimentari e ai beni d'uso quotidiano, è scesa dal 7 al 5 per cento. (Geb)