Corea del Sud: ex ministro Scienza You nominato nuovo capo dello staff presidenziale

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha nominato nuovo capo dello staff presidenziale l'ex ministro della Scienza e della tecnologia di quel Paese, You Young-min. Lo ha annunciato la presidenza sudcoreana tramite una nota pubblicata oggi, 31 dicembre. You è un esperto di informatica con anni di esperienza nel settore privato, e succede a Noh Young-min, che ha rassegnato le dimissioni ieri, 30 dicembre, dopo due anni di servizio come responsabile del personale della presidenza. You ha servito come ministro della Scienza dal 2017 al 2019, ed ha collaborato con la squadra per la comunicazione digitale della campagna presidenziale di Moon. L'ex ministro è divenuto membro del Partito democratico di Moon prima delle elezioni parlamentari del 2016. (Git)