Cina: Covid, Sinopharm ottiene approvazione per l'uso pubblico del vaccino

- Le autorità della Cina hanno concesso l'approvazione condizionale per l'uso pubblico del vaccino sperimentale contro la Covid-19 sviluppato da una controllata della società farmaceutica statale Sinopharm. Lo ha reso noto oggi l'Amministrazione nazionale dei prodotti medici cinese. L'approvazione del vaccino sviluppato da China National Biotec Group (Cnbg), parte del gruppo Sinopharm, è la prima concessa ad uno dei vaccini sperimentali contro il coronavirus sviluppati nel Paese. "La Cina potrebbe concedere l'approvazione condizionale per i vaccini che devono ancora completare gli studi clinici se il vaccino sarà ritenuto urgentemente necessario per far fronte alle principali emergenze di salute pubblica e i suoi benefici supereranno i rischi", ha spiegato Chen Shifei, funzionario dell'amministrazione. Nessun dato dettagliato sull'efficacia del vaccino è stato divulgato ufficialmente, ma il il Beijing Biological Products Institute, un'unità della filiale di Sinopharm China National Biotec Group (Cnbg), ha dichiarato ieri, 30 dicembre, che il suo vaccino è efficace al 79,34 per cento nel prevenire l'insorgere della malattia. (segue) (Cip)