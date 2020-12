Cina: Covid, Sinopharm ottiene approvazione per l'uso pubblico del vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione arriva dopo che questo mese gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il primo Paese a distribuire il medesimo vaccino al pubblico. Sebbene la Cina sia stata più lenta di altri Paesi nell'approvazione dei vaccini contro la Covid-19, nel Paese la somministrazione di vaccini in fase di sperimentazione avanzata è già in corso da mesi. Pechino ha lanciato un programma di emergenza a luglio rivolto ai lavoratori essenziali e ad altri ad alto rischio di infezione e, alla fine di novembre, aveva somministrato 1,5 milioni di dosi utilizzando almeno tre prodotti diversi, due sviluppati da Cnbg e uno da Sinovac. L'approvazione normativa è condizionale, data ai vaccini ritenuti urgentemente necessari per far fronte alle principali emergenze di salute pubblica anche se gli studi clinici completi devono ancora essere completati. (Cip)