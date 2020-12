Cina: Commissione sanitaria nazionale, impegno a offrire vaccino Covid gratuito per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi garantiranno che i vaccini contro la Covid-19 siano accessibili a tutti i cittadini. Il prezzo dipenderà dalla scala di utilizzo, ma la promessa è di offrire l'accesso gratuito ai farmaci. Zheng Zhongwei, direttore del Centro di sviluppo per la scienza medica e la tecnologia della Commissione sanitaria nazionale cinese, ha dichiarato oggi, durante una conferenza stampa, che la vaccinazione di massa verrà lanciata prossimamente, e i costi per il vaccino Covid-19 saranno significativamente ridotti, a beneficio dei residenti cinesi. Zeng Yixin, viceministro della Commissione sanitaria nazionale, ha sottolineato che il prezzo del vaccino dipenderà dalla sua scala di utilizzo, ma la premessa è che come prodotto pubblico, il vaccino sarà alla fine reso gratuito. "I vaccini cinesi sono entrati in uso di emergenza a giugno e dal 15 dicembre sono state somministrate dosi alla maggioranza dei lavoratori essenziali e ai gruppi chiave ad alto rischio di infezione", ha spiegato Zeng. Diverse province hanno riservato vaccinazioni gratuite a gruppi chiave e ad alto rischio, comprese le province di Guangdong, Zhejiang e Shandong. In alcuni luoghi come Wuhan, persone appartenenti a gruppi chiave, inclusi studenti che andavano all'estero, hanno pagato 234 yuan (35,8 dollari) per ottenere una dose del vaccino. (Cip)