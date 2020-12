Italia zona rossa fino al 6 gennaio: regole e divieti per il Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatta da oggi la zona rossa in tutta Italia fino al 6 gennaio. E' vietato ogni spostamento fra Regioni ma resta consentito tra comuni per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Sarà zona rossa, quindi, oltre a oggi, domani, 2, 3, 5, 6 gennaio. Tutto il Paese sarà invece zona arancione il 4 gennaio.Rispetto alle altre possibilità di spostamento, restano valide le indicazioni fornite nei giorni scorsi, ecco alcuni casi specifici. Sarà possibile raggiungere il coniuge/partner dopo il 21 dicembre se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. Per ristoranti e negozi restano valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. In merito alla seconda casa, premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il primo gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo ad eccezione di domani, primo gennaio 2021.Intanto, la conferenza delle Regioni ha chiesto ufficialmente al governo, attraverso una missiva, di rinviare l’apertura degli impianti sciistici dal 7 gennaio, come previsto attualmente dal Dpcm, al 18 gennaio. Questo perché, come spiegano fondi della conferenza delle Regioni, appare inverosimile l’apertura il 7 gennaio e dunque per dare certezza agli operatori del settore è preferibile indicare una data fattibile, fermo restando l’evoluzione della curva dei contagi. La sollecitazione è arrivata in particolare dalle Regioni dell’arco alpino.(Rin)