Libano: arrestato esponente Stato islamico a Beirut

- Nel quadro di operazioni di sicurezza preventiva, e a seguito di attività di monitoraggio, la divisione informazioni della Sicurezza interna del Libano ha arrestato un esponente dello Stato islamico (Is), di nazionalità siriana. Lo ha riferito ieri la sicurezza libanese, secondo cui l’uomo, 20 anni, arrestato lunedì 28 dicembre, ha ammesso di aver vissuto nella campagna di Deir ez-Zor, in Siria, quando l’area era sotto il controllo dell’Is, e di essersi trasferito in Libano alla fine del 2017, dopo la crisi del cosiddetto “califfato” dell’Is. Nel Paese dei cedri, riferisce il quotidiano libanese "Al Joumhouria", il giovane è stato attivo facendo propaganda sui social network e svolgendo attività di reclutamento, mentre secondo gli inquirenti ha recentemente cercato informazioni relative alla fabbricazione di esplosivi. (Res)