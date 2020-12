Arabia Saudita-Bangladesh: Maaden firma accordo per export con impresa statale bengalese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria saudita Maaden ha siglato un nuovo accordo con la compagna di Stato del Bangladesh per la gestione delle importazioni. Secondo quanto annunciato ieri, nel quadro dell’accordo l’impresa saudita fornirà fosfati alla Compagnia bengalese per lo sviluppo agricolo (Badc) nel corso del 2021. Commentando la notizia, l’amministratore delegato di Maaden, Mosaed al Ohali, ha detto: “Questo accordo svolgerà un ruolo importante nell’accrescere i raccolti e nel contribuire a forniture alimentari stabili al Paese”. In un comunicato stampa, Maaden afferma che la promozione delle esportazioni non-petrolifere è parte vitale del piano saudita Vision 2030, e la compagnia mira a raggiungere una capacità produttiva di 9 milioni di tonnellate di fosfati all’anno. (Res)