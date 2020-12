Giordania: Covid, proseguono blocco voli Regno Unito e chiusura di alcuni settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per le Comunicazioni della Giordania, Ali al Ayed, ha detto che il governo di Amman ha deciso di proseguire con il blocco dei voli diretti e non provenienti dal Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano giordano "Al Dustour". Durante una conferenza stampa tenuta ieri sera alla presidenza del consiglio dei ministri, il ministro ha ribadito che i settori e le attività a cui attualmente non è consentito lavorare continueranno a operare (e non) secondo le ultime misure adottate dalle autorità. Le misure, ha proseguito Al Ayed, sono sottoposte a valutazione e revisione ogni due settimane, in base alla situazione epidemiologica. (Res)