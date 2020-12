Bahrein: Banca centrale posticipa di sei mesi pagamento rate prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Bahrein ha inviato una circolare, diretta a tutte le banche autorizzate e alle compagnie finanziarie, relativa al posticipo di sei mesi – a partire dal gennaio 2021 – del pagamento delle rate di prestiti individuali e aziendali, allo scopo di mitigare i danni economici causati dalla pandemia di Covid-19. Secondo la circolare, gli interessi saranno calcolati senza tenere conto delle spese di posticipo, nel quadro di misure preventive per il sostegno all’economia nazionale. La Banca ha precisato inoltre che la decisione comprende le agevolazioni per il credito fornite alle compagnie residenti, quelle che riguardano debitori non residenti, e finanziamenti precedenti l’esportazione. “Una rivalutazione del bisogno di proseguire con tali misure avrà luogo nel 2021”, ha aggiunto la Banca. (Res)