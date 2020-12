Germania: Merkel, con la pandemia tempi difficili, rimarranno tali per molto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania attraversa a causa della pandemia di coronavirus “tempi difficili”, che rimarranno tali “per molto”. L'inverno “è e rimarrà duro”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo discorso di fine anno, che verrà trasmesso questa sera alla radio e in televisione. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, che anticipa i contenuti del testo, per Merkel spetterà ai cittadini, ancora per molto tempo, come la Germania supererà la pandemia. Intanto, con l'avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nell'Ue, per Merkel “la speranza ha un volto: quello dei primi vaccinati, degli anziani e dei loro assistenti, del personale medico delle unità di terapia intensiva”. Al riguardo, la cancelliera ha aggiunto: “Mi vaccinerò anche quando sarà il mio turno”. Per combattere il coronavirus, oltre al vaccino, vi è il rispetto delle norme anticontagio, ha sottolineato Merkel, dicendosi sempre grata per la disciplina con cui tale regole vengono rispettate . “Per me, questo esprime ciò che rende possibile la vita in una società solidale: considerazione per gli altri, (…), consapevolezza del buon senso”, ha affermato Merkel. La cancelliera ha poi elogiato medici e infermieri, ma anche i dipendenti delle autorità sanitarie peri il loro impegno nella lotta contro la Sars-Cov2. Vi sono poi “le innumerevoli persone” che hanno contribuito a far sì che “la nostra vita fosse ancora possibile nonostante la pandemia: nei supermercati e nel trasporto merci, negli uffici postali, su autobus e treni, nelle stazioni di polizia, nelle scuole e negli asili nido, nelle chiese, nelle redazioni”. (segue) (Geb)