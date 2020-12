Germania: Merkel, con la pandemia tempi difficili, rimarranno tali per molto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di un anno “da togliere il respiro”, ha proseguito Merkel, “come società non dobbiamo dimenticare quanti hanno perso una persona cara senza poter essere vicino a loro nelle ultime ore”. La cancelliera ha, quindi, evidenziato: “Le teorie del complotto non sono solo false e pericolose, ma sono anche ciniche e crudeli nei confronti di queste persone”. A ogni modo, il 2021 non sarà “tutto coronavirus”, come non lo è stato l'anno che si avvia a conclusione. Per Merkel, infatti “il mondo in cui viviamo è cambiato rapidamente e in maniera fondamentale, e non soltanto dall'inizio della pandemia”. È, dunque, tanto più importante che la Germania sviluppi “idee coraggiose per il futuro con tutta la sua forza e creatività”. Infine, Merkel ha dichiarato: “Penso di non esagerare quando affermo che mai, negli ultimi 15 anni, abbiamo tutti trovato l'anno vecchio così difficile, e nonostante tutte le preoccupazioni e lo scetticismo non abbiamo mai aspettato con tanta speranza il nuovo anno”. (Geb)