Brexit: ministero Esteri spagnolo lancia campagna per risolvere dubbi dei cittadini

- Il ministero degli Esteri spagnolo ha lanciato una campagna di informazione per aiutare i cittadini e agli operatori economici ad adattarsi al nuovo scenario aperto dalla Brexit a partire dal primo gennaio 2021. La campagna prevede la creazione di uno sportello unico per risolvere i dubbi e aiutare i residenti spagnoli nel Regno Unito attraverso l'ambasciata di Londra e i consolati di Londra, Manchester ed Edimburgo, oltre ad opuscoli e materiale digitale con le principali domande e risposte poste sulla Brexit. Ad esempio, cosa devono fare i cittadini spagnoli che attualmente risiedono nel Regno Unito, dove e come devono richiedere il loro nuovo permesso di soggiorno, se la patente di guida spagnola è valida o se è necessario un visto per entrare nel paese. L'ambasciata di Londra e i consolati aiuteranno, inoltre, i cittadini spagnoli nella gestione dei nuovi permessi di soggiorno. (Spm)