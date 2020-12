Imprese: Generali consolida la presenza in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha siglato un accordo per l’acquisizione da Axa Group del 100 per cento di Axa Insurance per un corrispettivo di 165 milioni di euro, che rappresenta un multiplo di 12,2 volte gli utili 2019, soggetto ad aggiustamenti al closing. Inoltre, Generali ha rinegoziato l’accordo di distribuzione in essere tra Axa Grecia e Alpha Bank in scadenza a marzo 2027, estendendolo per 20 anni dal closing con la definizione di futuri pagamenti da parte delle compagnie di Generali in Grecia ad Alpha Bank, il cui ammontare verrà calcolato sulla base della performance effettiva della partnership. L’acquisizione, si legge in un comunicato, è in linea con la strategia di Generali di rafforzare la leadership in Europa e crescere nell’esposizione ai rami Danni e Salute, consentendo così a Generali di assicurarsi una posizione di leader nel mercato assicurativo greco, rientrando tra i primi tre operatori nei segmenti Danni e Salute e rafforzando la sua presenza nel Vita. Axa Grecia è una compagnia assicurativa profittevole e tra le prime dieci in Grecia, con una solida posizione di mercato nei segmenti Danni e Salute e una consolidata presenza nel comparto Vita. Nel 2019, Axa Grecia ha registrato una raccolta premi lordi per circa 168 milioni di euro e distribuisce i suoi prodotti principalmente attraverso Alpha Bank e una rete di oltre 600 agenti. Alpha Bank è tra le banche leader in Grecia con circa 3,1 milioni di clienti e una rete di 347 succursali bancarie. (segue) (Com)