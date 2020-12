Imprese: Generali consolida la presenza in Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel piano strategico annunciato nel novembre 2019, Alpha Bank ha identificato la distribuzione tramite bancassurance come una delle leve chiave per la crescita del fatturato. La rinnovata partnership con Alpha Bank è in linea con l’ambizione di Generali di potenziare il canale di bancassurance con l’obiettivo di rafforzare le vendite di prodotti Danni. L'acquisizione di Axa Grecia e l'estensione dell'accordo di distribuzione con Alpha Bank sono coerenti con la strategia di impiego del capitale di Generali per finanziare la crescita profittevole attraverso una disciplinata attività di M&A. Jaime Anchústegui Melgarejo, amministratore delegato International di Generali, ha affermato: "L’acquisizione è perfettamente in linea con la strategia ‘Generali 2021’, che mira a rafforzare la nostra leadership in Europa. Con l'acquisizione di Axa Grecia e l'accordo di distribuzione esclusivo a lungo termine con Alpha Bank, Generali accresce decisamente la sua posizione nel mercato locale, diventando il secondo Gruppo più grande nel settore Danni e il terzo nel settore Salute in Grecia. L'operazione ci consentirà di ottimizzare il nostro posizionamento strategico nel Paese, grazie a un approccio dinamico e multicanale, con importanti e significative economie di scala per una gestione complessiva più efficace ed efficiente”. (segue) (Com)