Imprese: Generali consolida la presenza in Grecia (3)

- Vassilios Psaltis, amministratore delegato di Alpha Bank, ha commentato: “Il nuovo accordo con Generali conferma il focus di Alpha Bank nel migliorare la sua posizione competitiva nell’ambito della bancassurance. Costruire e coltivare partnership strategiche con operatori del mercato globale è stato un punto di forza di Alpha Bank negli ultimi due decenni. Diamo il benvenuto a Generali sicuri dei reciproci benefici di questa partnership”. Generali è attiva in Grecia dal 1886, è la sesta compagnia di assicurazioni, con una quota di mercato del 5,3% e offre soluzioni complete nei rami Danni, Salute e Vita a più di 305.000 clienti in tutto il territorio greco. L’ampia rete di vendita della Compagnia è composta da quasi 3 mila intermediari e agenti assicurativi a livello nazionale ed è supportata da 268 dipendenti altamente qualificati. Nel 2019 i premi lordi emessi sono stati pari a 218 milioni di euro. Il tasso di penetrazione del mercato assicurativo greco, espresso dal rapporto Premi lordi/Pil, è uno dei più bassi dell’Unione europea offrendo un potenziale di crescita rilevante. Secondo l'Ocse, alla luce dell’attuale diffusione pandemica e delle restrizioni in corso, l'economia greca dovrebbe contrarsi nel 2020 per poi riprendersi gradualmente nel 2021. (segue) (Com)