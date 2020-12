Imprese: Generali consolida la presenza in Grecia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 lo scenario prevede un’accelerazione della ripresa, dal momento che la somministrazione generale del vaccino dovrebbe permettere un miglior controllo del virus, l’allentamento delle restrizioni a livello globale e l’implementazione dei nuovi piani di investimento del governo. Sulla base di queste previsioni, il PIL dovrebbe aumentare di circa il 2 per cento e il 7 per cento rispettivamente nel 2021 e nel 2022. L’acquisizione è soggetta ad approvazioni regolamentari, come previsto per le transazioni di questa tipologia. Nell’operazione Nomura ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Generali. Lo studio legale Kyriakides Georgopoulos ha agito in qualità di consulente legale. (Com)