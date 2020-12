Merkel: "La Germania sta attraversando tempi difficili, rimarranno tali a lungo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania attraversa a causa della pandemia di coronavirus “tempi difficili”, che rimarranno tali “per molto”. L'inverno “è e rimarrà duro”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo discorso di fine anno, che verrà trasmesso questa sera alla radio e in televisione. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, che anticipa i contenuti del testo, per Merkel spetterà ai cittadini, ancora per molto tempo, come la Germania supererà la pandemia. Intanto, con l'avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nell'Ue, per Merkel “la speranza ha un volto: quello dei primi vaccinati, degli anziani e dei loro assistenti, del personale medico delle unità di terapia intensiva”. Al riguardo, la cancelliera ha aggiunto: “Mi vaccinerò anche quando sarà il mio turno”. Per combattere il coronavirus, oltre al vaccino, vi è il rispetto delle norme anticontagio, ha sottolineato Merkel, dicendosi sempre grata per la disciplina con cui tale regole vengono rispettate.“Per me, questo esprime ciò che rende possibile la vita in una società solidale: considerazione per gli altri, (…), consapevolezza del buon senso”, ha affermato Merkel. La cancelliera ha poi elogiato medici e infermieri, ma anche i dipendenti delle autorità sanitarie peri il loro impegno nella lotta contro la Sars-Cov2. Vi sono poi “le innumerevoli persone” che hanno contribuito a far sì che “la nostra vita fosse ancora possibile nonostante la pandemia: nei supermercati e nel trasporto merci, negli uffici postali, su autobus e treni, nelle stazioni di polizia, nelle scuole e negli asili nido, nelle chiese, nelle redazioni”.Alla fine di un anno “da togliere il respiro”, ha proseguito Merkel, “come società non dobbiamo dimenticare quanti hanno perso una persona cara senza poter essere vicino a loro nelle ultime ore”. La cancelliera ha, quindi, evidenziato: “Le teorie del complotto non sono solo false e pericolose, ma sono anche ciniche e crudeli nei confronti di queste persone”. A ogni modo, il 2021 non sarà “tutto coronavirus”, come non lo è stato l'anno che si avvia a conclusione. Per Merkel, infatti “il mondo in cui viviamo è cambiato rapidamente e in maniera fondamentale, e non soltanto dall'inizio della pandemia”. È, dunque, tanto più importante che la Germania sviluppi “idee coraggiose per il futuro con tutta la sua forza e creatività”. Infine, Merkel ha dichiarato: “Penso di non esagerare quando affermo che mai, negli ultimi 15 anni, abbiamo tutti trovato l'anno vecchio così difficile, e nonostante tutte le preoccupazioni e lo scetticismo non abbiamo mai aspettato con tanta speranza il nuovo anno”. (Geb)