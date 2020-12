Ecuador: Cina ribadisce disponibilità a controllare la pesca illegale a ridosso acque territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha espresso la volontà di rispettare gli accordi internazionali e il suo impegno a mantenere il controllo sulle navi battenti bandiera del proprio paese affinché non svolgano in attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate a ridosso e nelle acque territoriali dell'Ecuador. La posizione di Pechino è stata espressa nel corso di un incontro virtuale in cui i rappresentanti dei due governi hanno discusso delle 'attività delle flotte pescherecce internazionali, per lo più costituite da navi battenti bandiera cinese, nelle aree adiacenti alla zona economica esclusiva del Paese. Il vertice rappresenta la continuazione dei dialoghi bilaterali svoltisi nell'agosto 2020. Anche in questo secondo round di discussioni, la delegazione cinese, presieduta dal direttore dell'Ufficio per la pesca del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali, e composta da rappresentanti del ministero degli Esteri e della China Overseas Fisheries Association, Cofa (organizzazione statale di pesca dove sono registrati oltre 1.600 pescherecci del paese), ha ribadito la volontà di rispettare gli accordi internazionali.(segue) (Brb)