Usa: disputa Airbus, nuove tariffe su importazioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti aumentano le tariffe su alcuni prodotti dell'Unione europea, tra cui parti di aerei e vini provenienti dalla Francia e dalla Germania, nel mezzo di una disputa in corso tra Washington e Bruxelles in materia di aerei civili Airbus. In una dichiarazione, l'Ufficio del Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti (Ustr) ha ha annunciato infatti nuovi dazi su parti di fabbricazione di aerei e alcuni vini non spumanti, così come cognac e altre acqueviti da Francia e Germania. L'Ustr non ha detto quando le tariffe entreranno in vigore, ma ha osservato che ulteriori dettagli saranno "imminenti". La disputa Usa-Ue sugli aiuti concessi ai produttori di aeromobili Boeing e Airbus risale all’ottobre 2004 quando sia gli Stati Uniti, da una parte, che la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna, dall’altra, depositarono domanda di consultazione presso l'organo di composizione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio per stabilire se gli aiuti concessi ad Airbus e Boeing, principali attori dell’industria aeronautica civile, fossero o meno compatibili con le norme sul commercio internazionale. Secondo ambo le parti, le misure adottate dalla controparte erano in violazione dell’Accordo sulle Sovvenzioni e sulle Misure Compensative e dell’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio del 1994 (Gatt). Lo scorso ottobre l'Omc ha emesso la propria decisione riguardo la controversia Usa-Airbus, autorizzando gli Stati Uniti a imporre dazi sui prodotti europei.(Nys)