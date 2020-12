Giappone: coronavirus, 944 nuovi casi di contagio in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato 944 nuovi casi di coronavirus nell'area metropolitana di Tokyo nell'arco di 24 ore, il secondo peggior bilancio giornaliero registrato nella capitale dall'inizio della pandemia. Lo riferisce la stampa giapponese. Alla luce del peggioramento della curva dei contagi, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha avvertito che la capitale è nel pieno di una "terza ondata", e si trova ad affrontare contagi "su una scala senza precedenti". Domenica, 28 dicembre, Tokyo ha registrato il record giornaliero assoluto di contagi dall'inizio della pandemia: 949 in tutto. La media settimanale ha superato per la prima volta la soglia di 800 contagi giornalieri. Dall'inizio della pandemia, Tokyo ha registrato in tutto 58.840 casi di coronavirus. Koike ha avvertito che se la situazione continuerà a peggiorare, il governo cittadino "potrebbe non avere altra scelta che richiedere" la dichiarazione di un nuovo stato di emergenza da parte del primo ministro giapponese, Yoshihide Suga. (segue) (Git)