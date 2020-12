Taiwan: coronavirus, bloccati ingressi a viaggiatori non residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha deciso di sospendere l'ingresso nell'isola di tutti i viaggiatori non residenti, dopo che le autorità sanitarie taiwanesi hanno confermato il primo caso della cosiddetta "variante britannica" del coronavirus. Il ministro della Salute dell'Isola, Chen Shih-chung, che dirige anche il Centro di comando centrale per la pandemia, ha dichiarato che a partire dal primo gennaio Taiwan proibirà l'ingresso ai cittadini stranieri, ad eccezione di quanti dispongano già di un permesso di soggiorno nell'Isola. Il ministro ha precisato che in linea di principio verranno proibiti anche gli ingressi dalla Cina continentale, da Hong Kong e da Macao. Le restrizioni rimarranno in vigore per almeno un mese. (segue) (Cip)