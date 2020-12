Usa: morto in prigione il più feroce assassino seriale nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samuel Little, definito dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) il "serial killer più prolifico nella storia degli Stati Uniti", è morto a 80 anni in un penitenziario della California. Lo ha annunciato tramite una nota il dipartimento di Correzione e riabilitazione di quello Stato, che non ha ancora divulgato la causa del decesso. Little aveva confessato di aver commesso 93 omicidi in 19 diversi Stati nell'arco di 35 anni, tra il 1970 e il 2005. L'uomo stava già scontando una condanna per l'omicidio di tre donne, quando un Texas Ranger era riuscito a strappargli al confessione delle decine di altri omicidi perpetrati nell'arco di oltre tre decenni. Nelle sue confessioni, Little aveva dichiarato di aver scelto come bersagli soprattutto tossicodipendenti e prostitute, per il minor eco mediatico sollevato dalle loro sparizioni. Le confessioni di Little sono state giudicate attendibili dagli investigatori Usa, perché corroborate da dettagli in merito alle vittime e alle loro uccisioni. (Nys)