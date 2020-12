Ecuador: Cina ribadisce disponibilità a controllare la pesca illegale a ridosso acque territoriali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti ecuadoriani hanno anche fatto riferimento alle dichiarazioni del 25 dicembre, del portavoce del ministero degli Esteri cinese, in cui è stato ribadito l'impegno a rispettare gli accordi internazionali e ad adottare misure energiche contro la pesca illegale, nell'ambito della moratoria volontaria sulla pesca d'alto mare dichiarata dalla Cina nel Pacifico sud-orientale e nell'Atlantico sud-occidentale. Inoltre, è stato discusso il contenuto della dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri emanata dai paesi del Pacifico meridionale (Colombia, Ecuador, Perù e Cile), in cui si esprime la preoccupazione per le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate regione e le azioni che i quattro paesi intraprenderanno per ridurla.(Brb)